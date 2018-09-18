Во Франции отреагировали на сообщение о причастности к исчезновению российского ИЛ-20 в Сирии

ВС Франции / factmil.com

Армия Франции отвергла информацию о том, что Париж имеет отношение к инциденту с российским самолетом ИЛ-20 в Сирии.

Об этом сообщает сайт французской газеты France Soir со ссылкой на представителя ВС Франции, передает "Интерфакс".

"Вооруженные силы Франции опровергают (информацию. - Прим.) о какой-либо причастности к этой атаке", - цитирует его агентство.

Напомним, связь с российским самолетом ИЛ-20 с 14 военнослужащими на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация.

В Минобороны РФ сообщили, что примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne.

По данным CNN, самолет могли сбить по ошибке средства ПВО сирийских правительственных войск.