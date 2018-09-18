ИЛ-20 в Сирии сбили: Минобороны России установило причастных

18 сентября 2018, 10:59

В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла из-за летчиков ВВС Израиля.

ПВО Сирии / vistanews.ru

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий Израиля.

"Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - цитирует RT официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь ПВО.

В ведомстве утверждают, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет", так как он заходил на посадку с высоты 5 км.

rt.com

Связь с российским самолетом ИЛ-20 с военными на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация. 

По данным CNN, самолет могли сбить по ошибке средства ПВО сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ сообщили, что примерно в это же время были зафиксированы пуски ракетс находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne. В свою очередь, в ВС Франции заявили о непричастности Парижа к исчезновению ИЛ-20.

Также СМИ со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения самолетов сообщали, что из-за "критического инцидента" на борту самолет мог разрушиться в воздухе, а его обломки затонули в Средиземном море.

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Новость в спецтеме:Катастрофа Ил-20 в Сирии: все подробности
Россия Сирия Израиль Ил-20
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