Валерия рассказала новые подробности происшедшего.

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Валерия - развод с мужем / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Вы узнаете:

Валерия рассказала, как ушла от бывшего мужа

Что произошло с певицей в тот день

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, считает развод с бывшим мужем – Александром Шульгиным – правильным решением.

Как призналась путинистка пропагандистским росСМИ, в 2002 году она ушла от Шульгина перед новогодними праздниками и это стало неприятным подарком для ее родных и близких.

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"Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок", — сказала Валерия.

Путинистка Валерия не жалеет о разводе / фото: t.me, Валерия

Оказалось, певица буквально сбежала из дома и словила попутку, водитель отвез ее в травмпункт, но помощь артистке не оказали, а отправили в пункт по месту прописки.

Певица Валерия состоит в браке с Иосифом Пригожиным / фото: t.me, Валерия

"Я прописана была в Москве, а жили мы в Крекшино. Однажды мне чудом удалось от него вырваться. Побежала к дороге, меня кто-то подвез, я у первого попавшегося травмпункта остановилась. Захожу такая — вся в синяках, черная. И мне говорят: "Где прописаны? В Москве? Тогда вам надо ехать по своему адресу, на Автозаводскую", — поделилась любительница диктатора Путина.

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Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.

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Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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