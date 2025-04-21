Почему не растет укроп на огороде: основные причины

Укроп - одна из самых любимых культур у огородников.

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Почему не растет укроп на огороде / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Верун Ко! Огородный ! Гортензии!"

Вы узнаете:

Основные причины плохого урожая укропа

Какие сорта укропа нужно сажать осенью

Укроп – ароматное растение, которое часто используют в кулинарии. А все благодаря его пряному вкусу и приятному запаху. Но так бывает, что некоторые дачники неделями ждут появления зелени, а "зонтиков" все нет. Главред выяснил, что существует несколько распространенных проблем, из-за чего зелень не всходит или же растет довольно скудно.

Автор Youtube-канала "Верун Ко! Огородный ! Гортензии!" также рассказала, почему растет укроп.

Укропу очень сложно пробить тяжелую почву, тем более, если семена были посажены на глубину более двух сантиметров. В таком случае нужно сажать семена не глубже 1 сантиметра.

Специалисты напоминают о важности соблюдения главного правила: использовать надо только органические удобрения. При этом перед посадкой следует отказаться от известкования почвы и внесения в неё сгоревших древесных остатков. В противном случае урожай получится красноватым. В качестве удобрения можно использовать перегной в расчёте: треть ведра на каждый квадратный метр.

Если укроп растет в тени, это тоже может стать причиной его вялости и плохой урожайности, потому что это очень светолюбивое растение, которое должно расти на солнце.

Если укроп не взошел, вероятно, вам попались старые семена. Дело в том, что семена укропа сохраняют свою всхожесть только два, максимум три года. Также если вы перед посевом не замочили семена, это может быть проблема долгого всхода укропа. Дело в том, что у этого растения семена содержат эфирные масла, отталкивающие влагу. А потому перед посадкой опытные огородники обычно замачивают семена в горячей воде.

Есть ещё одна распространённая ошибка. Иногда огородники не учитывают сорт укропа. Однако это нужно делать, так как некоторые разновидности не подходят для посева в определённый период. Если вы высаживаете укроп осенью, следует остановить выбор на сортах "Зонтик", "Грибовский" или "Аврора".

Смотрите видео о том, почему растет укроп:

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