Тест на IQ: только 5% гениев могут найти фальшивого врача за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Сегодня мы представляем читателям захватывающий тест на IQ. Вам нужно найти среди двух врачей одного фальшивого за 5 секунд.

Только избранные могут решить задачу за отведенное время. Вы один из них? Узнайте прямо сейчас!

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Этот захватывающий тест на IQ проверит ваши навыки критического мышления и способность принимать решения.

На представленной картинке изображены два врача, а именно A и B, лечащие пациентов. Один из них фальшивый. Сможете ли вы выявить фальшивого врача за 5 секунд?

Ваше время начинается сейчас!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Посмотрите на изображение и внимательно изучите его. Вы распознали фальшивого врача?

Кто из вас смог распознать фальшивого врача?

Поздравляем тех читателей, кто это сделал.

У вас высокий IQ и отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог, могут прокрутить страницу ниже, чтобы найти решение.

Фальшивый врач - это доктор А. Она держит стетоскоп неправильно.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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