Хитрый тест на IQ: найдите среди лепреконов 3 четырехлистных клевера за 5 секунд

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.
На сегодняшней картинке изображены множество счастливых лепреконов и горшков с золотом, все это вперемешку с большим количеством листьев клевера.
Но внутри прячутся три особых четырехлистных клевера, которые, как предполагается, приносят дополнительную удачу. Мы охотимся за этими крошечными сокровищами.
Это не обычные листья клевера. У них есть дополнительный лист. Это тонкое отличие, которое делает их особенными.
Можете ли вы внимательно посмотреть на эту забавную картинку и быстро найти три счастливых четырехлистных клевера?
Обратите внимание на формы, оттенки, крошечные вариации. Есть ли какие-нибудь листья, которые кажутся немного другими?
Поздравляем тех читателей, которые смогли найти три счастливых четырехлистных клевера за отведенное время.
У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.
Тем, кто не смог найти их, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред