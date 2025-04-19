Хитрый тест на IQ: найдите среди лепреконов 3 четырехлистных клевера за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

https://glavred.info/life/hitryy-test-na-iq-naydite-sredi-leprekonov-3-chetyrehlistnyh-klevera-za-5-sekund-10657190.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На сегодняшней картинке изображены множество счастливых лепреконов и горшков с золотом, все это вперемешку с большим количеством листьев клевера.

Но внутри прячутся три особых четырехлистных клевера, которые, как предполагается, приносят дополнительную удачу. Мы охотимся за этими крошечными сокровищами.

видео дня

Это не обычные листья клевера. У них есть дополнительный лист. Это тонкое отличие, которое делает их особенными.

Можете ли вы внимательно посмотреть на эту забавную картинку и быстро найти три счастливых четырехлистных клевера?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Обратите внимание на формы, оттенки, крошечные вариации. Есть ли какие-нибудь листья, которые кажутся немного другими?

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти три счастливых четырехлистных клевера за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти их, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред