Жара налетела на Украину: как быстро охладить салон авто без кондиционера

С приходом жары все больше украинских водителей сталкиваются с проблемой раскаленного салона в авто.

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Простой лайфхак для водителей для охлаждения салона / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Существует простой способ быстрого охлаждения салона без нагрузки на кондиционер

Этот прием помогает экономить топливо, сохраняет ресурс кондиционера и комфорт

Парковка под прямым солнцем, особенно, если салон - черный, превращает машину в настоящую Сахару - температура внутри может подняться до 50-60 градусов по Цельсию. Большинство реагирует одинаково: запускает двигатель и включает кондиционер на полную мощность. Но это не только неэффективно в первые минуты, но и перегружает систему и тратит много топлива или электроэнергии, пишет Главред со ссылкой на Автопилот.

Автомобильные эксперты советуют другое - простой, но действенный способ, который быстро снижает температуру без нагрузки на кондиционер.

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Все, что нужно:

Полностью опустить все окна.

Открыть одну дверь (лучше - водительскую) и несколько раз энергично ее открывать-закрывать.

Такое движение создает мощный воздушный поток, который вытягивает горячий воздух через окна. Уже через несколько секунд в салоне ощутимо легче дышать. После этого можно включать кондиционер - и он охладит пространство значительно быстрее.

Этот простой прием позволяет экономить топливо, сохраняет ресурс климатической системы и делает поездку комфортной с самого начала.

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