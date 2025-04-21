Жара налетела на Украину: как быстро охладить салон авто без кондиционера

О чем речь:
- Существует простой способ быстрого охлаждения салона без нагрузки на кондиционер
- Этот прием помогает экономить топливо, сохраняет ресурс кондиционера и комфорт
Парковка под прямым солнцем, особенно, если салон - черный, превращает машину в настоящую Сахару - температура внутри может подняться до 50-60 градусов по Цельсию. Большинство реагирует одинаково: запускает двигатель и включает кондиционер на полную мощность. Но это не только неэффективно в первые минуты, но и перегружает систему и тратит много топлива или электроэнергии, пишет Главред со ссылкой на Автопилот.
Автомобильные эксперты советуют другое - простой, но действенный способ, который быстро снижает температуру без нагрузки на кондиционер.
Все, что нужно:
- Полностью опустить все окна.
- Открыть одну дверь (лучше - водительскую) и несколько раз энергично ее открывать-закрывать.
Такое движение создает мощный воздушный поток, который вытягивает горячий воздух через окна. Уже через несколько секунд в салоне ощутимо легче дышать. После этого можно включать кондиционер - и он охладит пространство значительно быстрее.
Этот простой прием позволяет экономить топливо, сохраняет ресурс климатической системы и делает поездку комфортной с самого начала.
Также ранее объяснялось, почему нельзя класть ноги на панель в авто.
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