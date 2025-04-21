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Путин признал удары по гражданским объектам и ответил на предложение Зеленского

Алексей Тесля
21 апреля 2025, 17:18
2024
Владимир Путин также признал, что армия РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре.
Зеленский, путин
Владимир Путина ответил на предложение Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Важно:

  • Путин признал, что армия РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре
  • Путин хочет "разобраться" с предложением Зеленского о прекращении атак на гражданские объекты

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает "любые мирные инициативы" относительно завершения войны против Украины.

По его словам, боевые действия после "пасхального перемирия" возобновились, цитируют его российские пропагандисты.

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"Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же", - заявил Путин, но считает, что Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.

"Предложение о перемирии рассматривалось Киевом как игра судьбами", - утверждает глава Кремля.

При этом он также заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты, которое озвучил ранее Владимир Зеленский.

"Россия проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и даст ответ", - сказал кремлевский диктатор.

Кроме того, Путин также признал, что армия страны-агрессора РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, удары по гражданским объектам наносятся, если они дескать используются военными.

По его словам, в Сумах якобы проходило награждение украинских военных, которые "совершали преступления в Курской области".

"Пасхальное перемирие" - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

Как писал Главред, ранее Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии" до 00:00 21 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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