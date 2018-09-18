СМИ сообщили о "критическом инциденте" на борту исчезнувшего российского ИЛ-20 в Сирии

ИЛ-20

Российский самолет ИЛ-20 с военными мог потерпеть крушение из-за критического инцидента, произошедшего на борту.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в органах международного поиска и спасения самолетов.

Собеседник агентства не уточнил, о каком именно инциденте идет речь, предположив, что самолет разрушился в воздухе, а его обломки затонули в Средиземном море.

Связь с российским самолетом ИЛ-20 с 14 военнослужащими на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация.

По данным CNN, самолет могли сбить по ошибке средства ПВО сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ сообщили, что примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne. В свою очередь, в ВС Франции заявили о непричастности Парижа к исчезновению ИЛ-20.