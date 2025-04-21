США могут признать Крым российским: у Зеленского резко отреагировали на слухи

Лещенко сообщил, что подобные заявления о Крыме звучали еще 10 лет назад.

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Могут ли США признать Крым российским / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

Киев не обсуждает с партнерами на переговорах вопрос территориальной целостности Украины

Трамп еще в 2016 году считал, что жители Крыма хотят быть скорее с Россией

Вопрос территориальной целостности Украины не обсуждается с партнерами на переговорах по завершению войны. Это противоречит Конституции. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Он прокомментировал слухи о том, что Белый дом может признать временно оккупированный Крым российским.

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"Все переговорщики, которые посещают встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений, медийный ландшафт наполнен", - подчеркнул он.

По его словам, подобные слухи распространялись еще 10 лет назад. В частности, по этому вопросу высказывался и Дональд Трамп еще в 2016 году.

"Трамп тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело развития, нам нужно исходить из того, что главное - отстаивать свои украинские национальные интересы", - отметил Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что политические заявления президента США являются гарантией того, что это будет реализовано.

Вопрос территориальной целостности Украины - новости по теме

Напомним, журналисты The Wall Street Journal писали, что Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

Кроме того, по словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находиться под контролем Америки.

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что в обсуждаемой договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной центральной темой является вопрос "пяти территорий". Об этом он рассказал в эфире Fox News после своего недавнего визита к Путину.

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Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

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