На повестке один вопрос: у Путина заговорили о переговорах с Украиной

В РФ заговорили о возможности переговоров с Украиной, заявил Дмитрий Песков.

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Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

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Песков заявил о возможности переговоров с Украиной

В РФ хотят обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам

Диктатор РФ Владимир Путин, говоря о двустороннем порядке обсуждения ненанесения ударов по гражданским объектам, подразумевал переговоры именно с Украиной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Возможное обсуждение, когда президент говорил, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - цитируют его российские пропагандисты.

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"И ранее президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его еще одно предложение", - подчеркнул представитель Кремля.

О чем говорил ранее Путин

Отметим, что ранее Путин заявил, что предложение украинской стороны о ненанесении ударов по гражданским объектам будет проанализировано.

"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", - сказал Путин журналистам, добавив, что не исключает этого. И продолжил: "Так что мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение на будущее".

"Пасхальное перемирие" - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

Как писал Главред, ранее Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии" до 00:00 21 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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