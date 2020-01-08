Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии

Крушение самолета МАУ в Иране / twitter.com/alihashem_tv

Самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Борт вылетел из аэропорта Хомейни в 04:42, но через две минуты перестал подавать сигналы и пропал с радаров.

На момент трагедии на борту находилось около 180 человек. По предварительным данным, в результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа.

Власти Ирана заверили, что украинский лайнер потерпел крушение из-за технической проблемы, но некоторые СМИ связывают трагедию с обстрелом американской военной базы иранскими силами. Окончательной версии трагедии на данный момент нет.

Департамент консульской службы создал оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии - 238 17 77.

Редакция сайта Главред ведет онлайн-трансляцию трагедии:

10:30 Руководство украинской авикомпании МАУ дало срочный брифинг в связи с трагедией в Иране.

Брифинг МАУ смотреть онлайн:

В МАУ подтвердили, что на борту разбившегося в Иране самолета было 9 членов экипажа, из них 6 - бортпроводников и 2 пассажира - граждане Украины. Остальные - граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Всего погибли 177 человек.

По словам представителей МАУ, самолет новый, середины 2016 года. Последнюю техпроверку проходил 6 января 2020 года. Все было исправлено. Перед вылетом от экипажа не было жалоб. Исходя из того, что перед падением самолет набрал высоту в 2400 м, ошибка экипажа сведена к минимуму. Версию теракта посольство Украины опровергает. Все полеты в Иран из Украины прекращаются на неопределенный срок.

10:22 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту катастрофы рейса PS752 в Иране.

10:19 Telegram-канал Украина сейчас опубликовал предварительный список украинцев, которые стали жертвами авиакатастрофы:

1. Сергей Хоменко

2. Катерина Стадник

3. Марина Никитюк

4. Валерия Овчарук

5. Владимир Гапоненко

6. Юлия Сологуб

7. Ольга Кобюк

8. Елена Малахова

9. Алексей Наумкин

10. Игорь Маткив

11. Денис Лихно.

Также в Сети появилось записка иранского студента, который просил Бога о помощи с экзаменом.

10:11 Глава МИД Украины Вадим Пристайко обнародовал уточненную информацию о жертвах крушения самолета МАУ в своем Twitter-аккаунте/

10:00 В сообщении МАУ в Facebook указано, что "авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия".

"Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", – сказано в сообщении в Facebook.

09:50 Иранские власти опровергли версию о теракте, которую выдвинули некоторые западные СМИ.

Помимо этого, в соцсетях появилось видео с места происшествия.

09:10 Зеленский поручил СНБО создать оперативный штаб в связи с катастрофой. В его состав вошли премьер-министр, глава МИД, министр обороны, главы МВД, СБУ, СВР и ГСЧС.

В СНБО сообщают, что регистрацию на рейс прошли 168 человек, также на борту было 9 членов экипажа.

09:03 Западные СМИ сообщили, что после прибытия на место трагедии спасатели не могли оказать помощь пассажирам и экипажу из-за сильного пожара,

08:57 Зеленский опубликовал новую информацию о трагедии объяснил, почему украинское посольство молчит: "Оперативно относительно ситуации с самолетом МАУ в Иране.

Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий.

08:51 В Иране назвали предварительную причину крушения украинского самолета. По словам представителя тегеранского аэропорта, причиной трагедии стало возгорание двигателя.

08:48 Telegram-канала Украина обнародовал предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране.

08:45 Совет безопасности Украины сообщил, что на борту украинского лайнера было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

08:41 Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что на месте трагедии работает украинский консул. На данный момент уточняется количество погибших украинцев.

08:38 Стало известно, что за несколько часов до трагедии Федеральное авиационное управление США перекрыло авиапространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами для американских гражданских самолетов.

08:35 Иранские СМИ публикуют видео, в котором, как утверждается, отдается приказ на пуск ракет по американским объектам в Ираке.

Тем временем в международном аэропорту Борисполь рейс из Тегерана отметили как отмененный.

08:24 Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране:

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - говорится в сообшении.

Кроме того, Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

08:15 В Иране заявили, что обнаружили на месте крушения бортовой самописец.

07:58 В МИД Украины подтвердили крушение украинского самолета. При этом трекинг-сервис Flight Radar 24 сообщил, что лайнер успел набрать высоту почти 2328 метров перед крушением.

07:28 СМИ опубликовали первые фото с места жуткой трагедии.

07:00 Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что в авиакатастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета МАУ.

06:50 В Сети появилось видео падения горящего украинского лайнера.

06:35 Стало известно о крушении самолета МАУ рейса PS752 сразу после вылета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По предварительным данным, на борту всего находилось около 18) человек.

03:23 В СМИ появилась информация о ракетном ударе Ирана по военным объектам США на севере Ирака. В Пентагоне заявили, что обстрел велся баллистическими ракетами.