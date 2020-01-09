В Украине объявлен день траура по жертвам крушения Боинга в Иране

Самолет Боинг-737 МАУ разбился 8 января / Фото ISNA

В четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Соответствующий указ Зеленский подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанных с катастрофой Боинг 737 МАУ.

В Украине будут приспущены государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций. Также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.

Напомним, иранские власти объявили четверг, 9 января, днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Как сообщал Главред, состоялось рабочее совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, которая произошла 8 января в Тегеране. Глава государства заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 МАУ. Отрабатываются несколько версий причин трагедии.