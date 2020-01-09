Крушение Боинг 737 МАУ: Зеленскому сообщили несколько версий причин трагедии

Владимир Зеленский / @president.gov.ua

Состоялось рабочее совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, которая произошла 8 января в Тегеране

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 МАУ. Отрабатываются несколько версий причин катастрофы лайнера. Также во время на совещании внимание акцентировалось на том, что, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы, сообщает прес-служба Офиса президента. Проводится работа с родственниками украинцев, которые погибли в Иране, им оказывается психологическая помощь. Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Кром того, в ОП сообщили, что 9 января Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Напомним, 8 января после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился украинский самолет - боинг 737 МАУ. Он следовал из Тегерана в Киев. Все, кто был на борту, погибли, в том числе 11 граждан Украины. Жертвами катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Иранские власти объявили четверг, 9 января, днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ).