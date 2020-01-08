Смертельный рейс самолета МАУ: в сети появилось фото экипажа перед вылетом

самолет разбился в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

В сети появилась последнее фото экипажа рейса PS752, который потерпел крушение под Тегераном. Его опубликовала бортпроводница самолета МАУ на своей странице в Instagram.

Также коллега погибших отметила, что команда сделала совместное фото перед выходом из отеля. Девушка пишет, что не может поверить в то, что произошло с ее товарищами. "Мои дорогие ангелы... Вы навсегда в наших сердцах... пусть земля будет вам пухом... Я не могу это принять", - написала Юлия.

Напомним, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Из 167 пассажиров - двое пассажиров были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии, Афганистана и Великобритании