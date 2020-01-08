Запылал еще в воздухе: очевидец рассказал о катастрофе Боинга - видео

Крушение Боинга в Тегеране / Reuters

Украинский пассажирский самолет Боинг 737-800, который потерпел крушение ранним утром близ иранского аэропорта имени аятоллы Хомейни, начал пылать еще в воздухе.

Об этом сообщает портал RT со ссылкой на слова очевидца.

"Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500-600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать", - написал он.

Напомним, ранее в Управлении гражданской авиации Ирана заявили о том, что поиски черных ящиков разбившегося лайнера продлились несколько часов и завершились успехом.

Позднее премьер-министр Алексей Гончарук и секретарь СНБО Алексей Данилов дали экстренный брифинг по поводу данной авиакатастрофы. В частности, они рассказали, что не все из зарегистрировавшихся на рейс пассажиров взошли на борт.



