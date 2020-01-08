Новые подробности крушения Боинга в Иране: брифинг премьера и секретаря СНБО

Алексей Гончарук / УНИАН

Украинский премьер Алексей Гончарук и секретарь СНБО Алексей Данилов провели экстренный брифинг из-за крушение лайнера из авиапарка компании МАУ близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране.

По словам главы Кабмина, уже принято постановление о том, Украина останавливает полеты своих воздушных суден над Ираном - вплоть до выяснения причин катастрофы Boeing-737 близ Тегерана. Кроме того, официальный Киев уже подал весь поток необходимых ходатайств официальному Тегерану по поводу тщательнейшего участия украинской стороны в расследовании катастрофы.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к расследованию должны быть привлечены абсолютно все страны, граждане и подданные которые погибли в крушении. Плюс непременно будут привлечены специалисты самой авиастроительной компании Boeing.

Кроме того, есть данные, что два человека, купившие билеты, так и не взошли на борт лайнера.



Напомним, о крушении самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) в Тегеране стало известно 8 января. Позже стало известно, что в трагедии не удалось никому выжить.

На месте инцидента продолжают работать спасатели, а тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы Ирана.

Позднее представителя авиакомпании МАУ дали экстренный брифинг в аэропорту Борисполь - в котором рассказали собственные подробности крушения.