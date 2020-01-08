Крушение Боинга в Иране: брифинг МАУ в Борисполе - видео

Место крушния самолета Мау в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

Утром в среду, 8 января, в аэропорту Борисполь руководство компании Международные авиалинии Украины провели пресс-конференцию, посвященную крушению пассажирского лайнера Boeing модели 737-800 в районе международного аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране, в результате которого погибли все люди, находящиеся на борту.

Сперва было озвучено, что разбившийся лайнер был 2016-го производства и приобретен авиакомпанией МАУ новым у корпорации Boeing. Далее, по словам технического директора авиаперевозчика, к самолету не было замечаний у персонала во время стандартной проверки, а также перед вылетом. По информации авиакомпании, в результате крушения погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего погибших, таким образом, 176.

Как заявил вице-президент по летной работе МАУ, лайнер успел набрать 2,4 тысячи метров высоты перед крушением и вероятность роковой ошибки, совершенной пилотами, минимальна.

Параллельно руководитель Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил уточненные данные по гражданству жертв авиакатастрофы: 82 граждан Ирана, 63 - Канады. Украина - 2 пассажира и 9 членов экипажа, Швеция - 10, Афганистан - 4, Германия - 3, Британия - 3.

Напомним, о крушении самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) в Тегеране стало известно 8 января. Позже стало известно, что в трагедии не удалось никому выжить.

На месте инцидента продолжают работать спасатели, а тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы Ирана.