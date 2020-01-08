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Смертельное крушение самолета МАУ в Иране: МИД готовит списки пассажиров

8 января 2020, 09:16

Владимир Зеленский срочно возвращается из Омана в Украину.

Украинский самолет разбился 8 января под Тегераном / twitter.com/alihashem_tv

Министерство иностранных дел Украины, которое ранее официально подтвердило крушение самолета МАУ в Иране, готовит списки пассажиров, которые были на борту. На месте трагедии в аэропорту Имам Хомейни в Тегеране находятся посол и консул Украины в Иране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства уточнил, что официальные списки пассажиров борта будут опубликованы в ближайшее время.

"Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - отметил Зеленский.

Он добавил, что поручил аппарату СНБО создать оперативный штаб. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших. На данный момент ожидается согласование от иранской стороны для отлета.

Сам Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы", - добавил президент.

Напомним, Boeing 737 МАУ летел из Тегерана в Киев. По данным СМИ, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет разбился в среду, 8 января, вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране. 

Было опубликовано видео падения украинского самолета под Тегераном: 

Представитель тегеранского аэропорта сообщил, что причиной крушения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Иране могло стать возгорание двигателя.

Сообщалось также, что большинство погибших - граждане Ирана. На месте крушения боинга уже нашли черный ящик. Правоохранители будут изучать все детали трагедии.

Тем временем СМИ слили список пассажиров разбившегося в Иране самолета МАУ. По данным Telegram-канала Украина сейчас, на борту находились 180 человек, 15 из них - граждане Украины (13 членов экипажа). Кроме того, среди пассажиров были 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, три гражданина Великобритании, восемь граждан Швеции и шесть граждан Афганистана.

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