Самолет МАУ разбился в Иране: названа возможная причина

Самолет МАУ разбился под Тегераном 8 января / Фото twitter.com/alihashem_tv

Причиной крушения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Иране в среду, 8 января, стало возгорание двигателя. Такую версию озвучил представитель тегеранского аэропорта.

Сообщается, что большинство погибших - граждане Ирана, передает Telegram-канал Украина сейчас. Посольство Украины проверяет информацию, были ли на борту лайнера украинцы.

На месте крушения боинга уже нашли черный ящик. Правоохранители будут изучать все детали трагедии.

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Ранее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Пассажиры и экипаж рейса погибли. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших. Также в Офисе президента сообщили, что из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Напомним, Boeing 737 МАУ летел из Тегерана в Киев. По данным СМИ, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране. Иранские СМИ утверждают, что украинский самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.