Крушение украинского Boeing-737 в Иране: первые фото с места трагедии

Cамолет МАУ разбился в Иране / Фото ISNA

Рано утром 8 января после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился украинский самолет. Он принадлежал авиакомпании Международные авиалинии Украины и следовал из Тегерана в Киев.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают, что все пассажиры, находившиеся на борту украинского самолета, погибли.

Как сообщает Telegram-канал Украина сейчас, по одной информации, самолет упал по техническим причинам. Иранские СМИ утверждают, что украинский самолет был по ошибке сбит силами иранской ПВО. Официальной информации относительно крушения лайнера также нет.

Тем временем иранское информагентство ISNA опубликовало видео, на котором, вероятно, запечатлен момент крушения лайнера.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Как сообщил государственному телевидению представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, в район крушения отправили спасателей. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд сообщил, что самолет горит.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Куливанд.

Также появились первый фото с места авиакатастрофы.

Фото с места крушения украинского самолета в Тегеране

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Напомним, в Судане 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек. На борту Ан-12 находились местные чиновники и должностные лица.