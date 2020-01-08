В МИД Украины официально подтвердили крушение самолета МАУ в Иране

Украинский самолет разбился в Иране/ Mash

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Авиакатастрофа произошла в среду, 8 января.

По предварительной информации представителя авиакомпании МАУ, украинский борт разбился после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране. Пассажиры и экипаж рейса погибли. Уточненную информацию о погибших гражданах Украины обещают сообщить дополнительно. В Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа и телефон горячей линии.

Тем временем президент Владимир Зеленский также подтвердил информацию о крушении самолета МАУ в Тегеране и гибели всех, кто был на борту. Президент выразил соболезнования родственникам погибших.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении.

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Напомним, Boeing 737 МАУ летел из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране. Иранские СМИ утверждают, что украинский самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.