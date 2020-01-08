СМИ слили список пассажиров разбившегося в Иране самолета МАУ

Крушение самолета МАУ в Иране / twitter.com/alihashem_tv

Трагедия самолета МАУ рейса PS752 в Тегеране унесла жизни почти 180 человек. СМИ обнародовали предварительный список пассажиров лайнера.

По данным Telegram-канала Украина сейчас, на борту находились 15 граждан Украины, из которых 13 членов экипажа. Кроме того, среди пассажиров были 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, три гражданина Великобритании, восемь граждан Швеции и шесть граждан Афганистана.

Также Telegram-канал mash опубликовал рукописную записку от иранского студента с просьбой к Богу помочь с экзаменом. Письмо обнаружили среди обломков украинского лайнера.

Сообщается, что большая часть погибших является студентами из Канады, которые возвращались после каникул.

На данный момент информация о самолете в центральной диспетчерской службе Госавиаслужбы отсутствует.

Как ранее сообщал Главред, причиной крушения пассажирского самолета МАУ в Иране стало возгорание двигателя.