Найдены черные ящики разбившегося украинского Боинга - иранские чиновники

Место крушения лайнера МАУ / Reuters

Спасатели обнаружили черный ящик самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, который разбился в среду, 8 января, в Иране.

Соответствующее сообщение опубликовало западное информагентство Reuters со ссылкой на информацию иранской государственной телекомпании IRIB. Позднее информацию об обнаружении в хорошем состоянии первого из черных ящиков разбившегося в Тегеране лайнера подтвердили в Управлении гражданской авиации Ирана.

Второй "черный ящик" Boeing 737-800 был обнаружен, как отрапортовали официальные представители ведомства, через несколько часов.

Напомним, 8 января незадолго после взлета из аэропорта Тегерана (Иран) лайнер украинского авиаперевозчика МАУ, Boeing 737-800, потерпел крушение. Никто из людей, находившихся на борту не выжил. По данным украинского МИД, на борту находились 11 украинцев - двое пассажиров и девятеро членов экипажа.