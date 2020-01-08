Канадские разведчики сделали громкое заявление о причине крушения Боинга

По информации разведчиков, ракета не могла стать причиной аварии украинского самолета авиакомпании МАУ.
Западные разведчики заявляют, что упавший под Тегераном украинский самолет авиакомпании МАУ, не могли сбить при помощи ракеты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.
По предварительной версии спеуслужбы Канады, самолет разбился из-за технической неисправности.
Как писал Главред, авария самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.
Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.