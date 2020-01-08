Канадские разведчики сделали громкое заявление о причине крушения Боинга

самолет МАУ / Фото ISNA

Западные разведчики заявляют, что упавший под Тегераном украинский самолет авиакомпании МАУ, не могли сбить при помощи ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии спеуслужбы Канады, самолет разбился из-за технической неисправности.

Как писал Главред, авария самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.

Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Ранее в сети появилось фото экипажа перед вылетом.