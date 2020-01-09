Крушение украинского самолета в Иране: в Сеть слили новое видео

Место падения самолета МАУ в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

Крушение украинского самолета в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни зафиксировали камеры наблюдения.

В Сети опубликовали новые кадры авиакатастрофы лайнера МАУ, которая унесла жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

На видео запечатлено, как ночное небо озарила яркая вспышка, после чего на землю упали обломки самолета, а также горящее топливо.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Иранские власти также 9 января днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

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Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.