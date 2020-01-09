"Не время для хайпа и лайков": Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением Боинга в Иране

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета Боинг 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.

Глава государства выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, а также семьям жертв трагедии из Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Зеленский отметил, что утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Он призвал не озвучивать поспешные выводы и непроверенные версии относительно причин трагедии с украинским Боингом в Тегеране.

"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что установление причин авиакатастрофы станет приоритетом для Украины. Будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

По его словам, в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе из Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, а также представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы. Украинская сторона надеется, что они будут включены в работу комиссии, в частности примут участие в расшифровке записей "черных ящиков". Кроме того, в Тегеран прибыли представители СНБО, СБУ, ГосЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений.

"Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев", - заявил президент.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737", - добавил Зеленский.

Президент порекомендовал украинским гражданам воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Иранские власти также 9 января днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ).