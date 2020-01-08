Украина запретила полеты над Ираком и Ираном после катастрофы самолета МАУ/Фото aljazeera.com

Украинским авиакомпаниям запретили совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком и Ираном. Такое решение было принято Госавиаслужбой Украины после сегодняшнего жуткого крушения самолета МАУ по Тегераном.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook, запрет на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авалиний Украины".

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - сообщил Гончарук.

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Напомним, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Из 167 пассажиров - двое пассажиров были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии, Афганистана и Великобритании.

Ранее Главред писал, что в Иране объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Больше деталей касательно авиакатастрофы вы можете узнать на сайте Главред.