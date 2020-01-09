Катастрофа Боинга МАУ: в Иране назвали предварительную причину

В Иране разбился самолет МАУ / Reuters

Перед крушением самолета Международных авиалиний Украины, который в ночь на 8 января вылетел из Тегерана, на воздушном судне произошел пожар.

Как говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, разбившийся лайнер пытался вернуться в аэропорт.

На возгорание, как причину крушения, указывают сообщения очевидцев, подчеркнул глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

В отчете также подчеркивается, что перед катастрофой самолет пытался вернуться в аэропорт вылета, о чем свидетельствует траектория его полета.

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Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Иранские власти также 9 января днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.