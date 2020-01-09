Семьи с детьми, ученые, молодожены: появились фото пассажиров рокового рейса Тегеран-Киев

Авиакатастрофа унесла жизни целых семей с детьми / Фото: коллаж Liga.net

Жертвами катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Как пишет Daily Mail, среди погибших – целые семьи с маленькими детьми.

На борту находилась целая шведская семья Линдберг: 37-летний Рахель, 40-летняя Микаэла с сыновьями, 9-летним Эриком и 7-летним Эмилем. В соцсетях они публиковали фото шестого дня рождения Эмиля в Барселоне чуть более года назад.

/ Фото: Daily Mail

/ Фото: Daily Mail

Среди погибших также целая семья из Канады. 47-летний Педрам Мусави и 43-летняя Моджан Денешманд погибли с вумя маленькими дочерями – 14-летней Дарьей и 10-летней Дариной. Пара работала в университете Альберты.

/ Фото: Daily Mail

Самым младшим пассажиром на борту Boeing 737 был ребенок Молани Курдия (2018). Двухлетний малыш летел вместе с родителями - Хивой Молани (1981) и Эвин Арсалани (1990).

/ Фото: Daily Mail

/ Фото: Daily Mail

В катастрофе погибли дети заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана, доктора Мохсена Асадилари - Асадилари Мохаммадхосейн (1996) и Зейнаб Мохаммадхосейн (1998). Мохаммад был соучредителем канадской студенческой стипендии STEAM, получил Phd в университете Торонто. Он автор многих статей о нанохимии, иммунологии рака, нейрохирургии и нейробиологии. Сотрудничал с канадским офисом ЮНЕСКО, канадским Красным Крестом. Также являлся консультантом образовательного стартапа PeerBuds. А Зейнаб также изучала медицину в университете Торонто и принимала активное участие в студенческой жизни.

/ Фото: Daily Mail

/ Фото: Daily Mail

Стали пассажирами рокового рейса также канадские молодожены: 26-летняя Араш Поурзараби и 25-летний Пуне Гурджи из Эдмонтона. Они прилетели в Иран, чтобы пожениться. Пара была студентами-информатиками.

/ Фото: Daily Mail

Погибли трое иранских детей - Ахмади Мотахере (2011), Ахмади Мух Сен (2014) и Ахмади Рахмтин (2010). Предположительно они путешествовали вместе с родителями - Ахмади Секинхе (1989) и Ахмади Митра (1973).

Вместе с 61-летним отцом или дедушкой Эмами Саедмахди (1959) на борту самолета была Эмами София (2014), а родившийся в 2011 Эгхбали Базофт Шахзад путешествовал в сопровождении Эгхбали Базофт Шахрокх (1960).

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Погибший в авиакатастрофе британец Мухамед Кадкода-Заде / Фото: Daily Mail

Погибший в авиакатастрофе британец Саид Хадемсади / Фото: Daily Mail

Погибший в авиакатастрофе британец Сэм Зукаи / Фото: Daily Mail

Как ранее сообщалось, главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас высказал мнение, что на борту упавшего в Тегеране самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ мог произойти взрыв.

Напомним, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Главред собрал все подробности трагедии в одном материале.