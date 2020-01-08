Австралийский эксперт не исключает вероятность взрыва на борту МАУ в Иране

Самолет МАУ могли взорвать во время вылета из Тегерана / Фото ISNA

Главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас высказал мнение, что на борту упавшего в Тегеране самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ мог произойти взрыв.

"Пока еще очень мало данных. У нас есть видео, снятое иранским гражданином, когда самолет уже взлетел. Он был в огне. Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю…" – цитирует его DW.

По словам эксперта, ресурс трекинга полетов flightradar24 не показывает никаких проблем с траекторией полета и набором высоты, однако впоследствии данные резко прерываются. Он полагает, что причиной авиакатастрофы мог стать взрыв на борту и произошел он, предположительно, в кабине пилотов, поскольку первоначально вышла из строя электроника.

Томас исключает, что самолет был сбит ракетой с земли, поскольку он светился во время взлета и ракета его бы полностью уничтожила.

"Обычно вы видите сигнальные огни для навигации, однако небо осветило очень яркий свет. Поэтому имел место взрыв перед падением на землю", - сказал Томас.

Эксперт подчеркнул, что Boeing 737-800 - самый надежный самолет, который используется в коммерческих рейсах на сегодняшний день.