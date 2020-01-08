Сами виноваты: Бабченко высказался о погибших на борту МАУ

Украинский самолет разбился в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

Российский журналист Аркадий Бабченко призвал не посещать "мусорные страны третьего мира" после авиакатастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

"Ну и в сто пятидесятый раз. Напишите себе на стикере большими буквами и повесьте на зеркало в ванной. Чтобы каждое утро заучивать, как отче наш. Не ездить в мусорные страны третьего мира", - написал он в колонке для Обозревателя.

По словам Бабченко, не следует ездить в Северную Корею, Иран, Сомали или Россию с украинским паспортом.

"Не надо ездить в Сомали, чтобы потом не проводить свой отпуск в тюрьме в Могадишо. Не надо ездить в Сибирь, чтобы потом не рассказывать, как тебя, французскую журналисточку, избили местные. Не надо ездить в "ЛНР", чтобы провести там ЛГБТ-перформанс. Вот этого совсем не надо делать", - посоветовал он.

Читайте такжеПочему разбился самолет МАУ в Иране: четыре главные версииЖурналист заявил, что в стране, которая "расстреливает за непокрытую голову, спонсирует мировой терроризм и бьет ракетами по американской военной базе" можно умереть в "сбитом со страху по ошибке самолете".

"Если вы заходите в клетку с крокодилами, и крокодилы вас сжирают — крокодилы, конечно, г*вно. Но не виноват никто, кроме вас", — подытожил он.

Напомним, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Главред собрал все подробности трагедии в одном материале.