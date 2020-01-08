Зеленский сообщил о важном решении насчет расследования крушения Боинга МАУ

Владимир Зеленский сообщил о важном решении насчет расследования крушения самолета Боинг 737-800 МАУ / УНИАН

В среду, 8 января, состоялось внеочередное заседание Кабинета министров, в этот же день вечером в Иран, где потерпел крушение самолет Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Приоритет украинской стороны - установление истины и ответственных за крушение самолета Боинг 737 МАУ, написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что постоянно консультируется с иностранными партнерами Украины.

Зеленский добавил, что в Иран отправятся представители ГСЧС, Минобороны, МВД, МИД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, МАУ и Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

"Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - отметил президент.

Напомним, Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном 8 января после вылета из аэропорта Имама Хомейни. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана, среди жертв 11 украинцев.