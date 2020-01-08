Мог быть взрыв: эксперт из США пояснил особенности двигателей самолетов

Самолет в Иране мог разбиться из-за взрыва / Фото twitter.com/alihashem_tv

Экс-глава Федерального управления гражданской авиации США высказал мнение, что на борту разбившегося в Иране самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ мог произойти взрыв.

Как передает CNN, эксперт видит в авиакатастрофе неприятный инцидент, а не отказ двигателя.

По словам специалиста, как правило, самолет может продолжать полет даже в случае отказа одного из двигателей. За это время пилоты успевают либо сообщить диспетчеру о неприятностях, либо самостоятельно восстановить самолет.

"Когда данные теряются на высоте 8000 футов внезапно, это означает, что с самолетом произошло нечто катастрофическое, и пилоты не смогли общаться с наземным управлением", - сказал Голдфарб.

Эксперт полагает, что причиной крушения самолета мог стать "неконтролируемый" отказ двигателя, способный привести к появлению большого огненного шара, о котором сообщают свидетели. Однако, по его словам, сейчас рано делать выводы.

"Разумеется, в условиях терроризма любой тип взрывного устройства может привести к катастрофическому разрушению корпуса", - добавил Голдфарб.

Читайте также"Украина, мое сердце с тобой": российский комментатор отреагировал на авиакатастрофу в ИранеБывший следователь по авиационным происшествиям Национального совета по безопасности на транспорте США, Федерального управления гражданской авиации и ВВС Алан Дил заявил, что изначально будут проверять версию об отказе двигателя, поскольку она является наиболее распространенной.

"Это вторая наиболее опасная фаза полета, самой опасной из которых является заход на посадку, по статистике. В это время двигатели испытывают максимальную нагрузку", - пояснил он.

По словам Дила, следователи всегда рассматривают четыре основные причины аварии - механические, человеческие, экологические и враждебные действия.

Как ранее сообщалось, главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас высказал мнение, что на борту упавшего в Тегеране самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ мог произойти взрыв.

Напомним, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Главред собрал все подробности трагедии в одном материале.