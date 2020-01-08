Жуткая катастрофа самолета МАУ: заявление МИД Украины

самолет разбился в иране

МИД Украины опубликовал официальное заявление после катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

В дипломатическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, а также сообщили подробности авиакатастрофы.

"В связи с катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", выполнявший 8 января 2020 г. рейс PS 752 Тегеран – Киев, Министерство иностранных дел Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Эта ужасная катастрофа унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа - граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Украина будет оказывать всю необходимую поддержку и помощь родственникам и близким погибших граждан Украины", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что для получения консульской поддержки украинцы могут обратиться по телефону оперативно-кризисной группы Департамента консульской службы МИД Украины +380 44 238 16 57. Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин падения самолета в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции.

В МИДе также подтвердили, что на борту самолета на момент аварии находились 11 граждан Украины (двое пассажиров и девять членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 гражданина Ирана, 3 гражданина Германии, 10 граждан Швеции, 4 граждан Афганистана и 3 гражданина Великобритании.

"Сейчас МИД находится в контакте с иностранными коллегами. Продолжаем уточнять информацию относительно пассажиров", - отметили в МИД.

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Также в дипведомства сообщили, что причины авиакатастрофы будут тщательно исследованы. В частности, иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы уже приступила к работе. В свою очередь украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана для оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев.

Ранее Главред писал, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании Международные украинские авиалинии, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737,который упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать из-за высокой степени повреждений.

Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

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