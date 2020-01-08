Не было шансов выжить: появилось жуткое видео с места катастрофы Boeing

самолет разбился в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

По информации иранских спасателей, у пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, не было никаких шансов выжить.

Жуткое видео с места аварии опубликовало в Telegram-канале сообщает ВВС Украина. По данным СМИ, обломки самолета и останки тел пассажиров были разбросаны в радиусе 10 км от места падения самолета.

Ранее Главред писал, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании Международные украинские авиалинии, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737,который упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать из-за высокой степени повреждений.

Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу украинского самолета МАУ в Иране.