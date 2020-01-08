Не было шансов выжить: появилось жуткое видео с места катастрофы Boeing

СМИ опубликовали видео с места крушения самолета МАУ в Иране.
По информации иранских спасателей, у пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, не было никаких шансов выжить.
Жуткое видео с места аварии опубликовало в Telegram-канале сообщает ВВС Украина. По данным СМИ, обломки самолета и останки тел пассажиров были разбросаны в радиусе 10 км от места падения самолета.
Ранее Главред писал, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании Международные украинские авиалинии, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737,который упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу украинского самолета МАУ в Иране.