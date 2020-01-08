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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поручил Рябошапке открыть дело

8 января 2020, 10:49

В Украине проверят на летную годность весь гражданский флот.

самолет МАУ
Самолет МАУ разбился в Иране 8 января / Фото ISNA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы пассажирского  самолета МАУ, который потерпел крушение в Тегеране в среду, 8 января.

По словам президента, независимо от выводов относительно причин авиакатастрофы, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны обработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Напомним, 8 января после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился украинский самолет. Он принадлежал  авиакомпании Международные авиалинии Украины и следовал из Тегерана в Киев. Все, кто был на борту, погибли. 

Пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, что подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Всего на борту лайнера рейсом Тегеран - Киев было 177 человек.

Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров, которые были на борту. 

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