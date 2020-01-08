Просил бога о помощи: спасатели нашли записку студента со смертельного рейса из Тегерана

Украинский самолет разбился в Иране - фото с места трагедии / ISNA

Иранское управление гражданской авиации сообщило, что на борту украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, который разбился 8 января под Тегераном, находились 147 граждан Ирана, 32 пассажира были иностранцами, передает иранское государственное агентство IRNA.

Сколько украинцев было на борту, пока что не сообщается. Точно известно, что 9 членов экипажа были гражданами Украины.

Тем временем пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Всего на борту лайнера рейсом Тегеран - Киев было 177 человек. Телеграм-канал Украина сейчас опубликовал предварительный список жертв авиакатастрофы - два пассажира и девять членов экипажа:

1. Сергей Хоменко

2. Катерина Стадник

3. Марина Никитюк

4. Валерия Овчарук

5. Владимир Гапоненко

6. Юлия Сологуб

7. Ольга Кобюк

8. Елена Малахова

9. Алексей Наумкин

10. Игорь Маткив

11. Денис Лихно.

Сообщается, что многие из пассажиров были иранскими студентами из Канады, которые пользовались услугами МАУ из-за сравнительно дешевой стоимости перелетов.

Спасатели нашли записку, в которой иранский студент просит бога помощи с экзаменом.

Записка, которую нашли спасатели / Фото t.me/c/1197363285/2810

Напомним, 8 января после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился украинский самолет. Он принадлежал авиакомпании Международные авиалинии Украины и следовал из Тегерана в Киев. Все, кто был на борту, погибли.

На место катастрофы направлены около 40 спасательных групп, сейчас ведется расследование обстоятельств катастрофы.

Министерство иностранных дел Украины, которое ранее официально подтвердило крушение самолета МАУ в Иране, готовит списки пассажиров, которые были на борту. На месте трагедии в аэропорту Имам Хомейни в Тегеране находятся посол и консул Украины в Иране. Все подробности трагедии читайте в материале Главреда.