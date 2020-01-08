Bellingcat проверяет информацию об атаке самолета МАУ из ракетного комплекса Тор

Головка ракеты ЗРК "Тор" якобы на месте крушения Боинга / фото из сети

Британской интернет-издание Bellingcat проверяет версию от атаке самолета МАУ под Тегераном из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор".

Журналисты принялись анализировать факты после того, как в интернете появилось фото головки ракеты, которую нашли якобы на месте крушения. На этот снимок указал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Фото, якобы сделанное на месте крушения самолета, опубликовал в Twitter пользователь под именем Ashkan Monfared.

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - задался вопросом журналист.

По информации Хиггинса, проверить первоисточник данного кадра будет проблематично.

Тем не менее журналист пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

"Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения", - написал Хиггинс.

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В заключение он подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Согласно с доступными данными, на вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК "Тор-М1" российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

Как писал Главред, авария самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.

Также отметим, канадские разведчики сделали громкое заявление о причине крушения Боинга.