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Зеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУ

11 января 2020, 08:52

Киев ожидает от Ирана привлечения к ответственности виновных в крушении борта Боинг 737, сказал президент.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина настаивает на полном признании вины Ирана в гибели Боинга МАУ - Боинг 737 МАУ
Украина настаивает на полном признании вины Ирана в гибели Боинга МАУ, сообщил Владимир Зеленский / УНИАН

После того, как Иран признал свою вину в гибели самолета Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины, украинская сторона настаивает на полном признании вины.

Киев ожидает от Ирана, в частности, заверений в готовности к полному и открытому расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечения виновных к ответственности, говорится в Telegram-канале главы государства.

По его словам, также украинская сторона ожидает от иранской возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Утро сегодня (в субботу, 11 января, - Ред.) не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины", - отметил президент.

/ Telegram-канал/V_Zelenskiy_official

Напомним, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев. 

Западные СМИ писали, что Боинг 737 могли сбить. Позже канадский премьер Джастин Трюдо сказал, у разведки его страны есть доказательства попадания в самолет МАУ иранской ракеты.

Позже Иран признал, что 8 января его военные "непреднамеренно" сбили украинский самолет. Президент Ирана Хасан Рухани написал, что его страна глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке.

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