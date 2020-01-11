Зеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУ

Киев ожидает от Ирана привлечения к ответственности виновных в крушении борта Боинг 737, сказал президент.
После того, как Иран признал свою вину в гибели самолета Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины, украинская сторона настаивает на полном признании вины.
Киев ожидает от Ирана, в частности, заверений в готовности к полному и открытому расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечения виновных к ответственности, говорится в Telegram-канале главы государства.
По его словам, также украинская сторона ожидает от иранской возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
"Утро сегодня (в субботу, 11 января, - Ред.) не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины", - отметил президент.
Напомним, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.
Западные СМИ писали, что Боинг 737 могли сбить. Позже канадский премьер Джастин Трюдо сказал, у разведки его страны есть доказательства попадания в самолет МАУ иранской ракеты.
Позже Иран признал, что 8 января его военные "непреднамеренно" сбили украинский самолет. Президент Ирана Хасан Рухани написал, что его страна глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке.