"Человеческая ошибка": Иран признал, что самолёт МАУ сбили случайно

Иран признал, что самолет МАУ случайно сбили / Reuters

Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

Напомним:

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