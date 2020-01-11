"Человеческая ошибка": Иран признал, что самолёт МАУ сбили случайно

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф принёс извинения семьям погибших.
Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.
"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.
При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.
"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.
Напомним:
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