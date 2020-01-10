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Нидерланды и Австралия подтвердили причастность Ирана к крушению самолета МАУ

10 января 2020, 22:33

Заявление основано на данных службы разведки.

Самолет МАУ
Попадание иранской ракеты в самолет МАУ подтвердили спецслужбы Нидерландов / Фото: West Asia News Agency

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд озвучила информацию службы военной разведки и информации страны, согласно которой самолет МАУ в небе над Тегераном сбила иранская ракета.

"Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - цитирует ее NOS.

Бейлевельд отметила, что важно провести детальное расследование и установить истинные причины авиакатастрофы.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также заявил о данных разведки, которые подтверждают озвученные ранее версии о попадании в лайнер МАУ иранской ракеты. Он высказал гипотезу, что инцидент случился не умышленно и призвал тщательно выяснить причины трагедии.

"Австралия получила похожие разведывательные данные на те, о которых говорили премьер-министр Канады и в Соединенных Штатах. Это просто ужасное, ужасное событие и мы обеспечим любую поддержку, которая необходима", - подчеркнул премьер.

По словам Моррисона, важно детально проанализировать данные расшифровки черных ящиков.

"Абсолютно критично, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование этого ужасного происшествия", — резюмировал он.

Также госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз подтвердил, что не стоит подвергать сомнению данные американской разведки относительно попадания иранской ракеты в украинский пассажирский лайнер.

"Мы верим, вероятнее всего, самолет был сбит иранской ракетой. Мы подождем, пока завершится расследование, прежде, чем делать окончательные выводы", - цитирует его Голос Америки.

Напомним, журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).

Как ранее сообщалось, у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.

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