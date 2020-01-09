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Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета – Newsweek

9 января 2020, 19:05

Информацию предоставил информированный источник в Пентагоне.

Иран, самолет, МАУ
Украинский самолет, вероятно, по ошибке сбила иранская ракета / Reuters

Самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне, трагический инцидент был случайным.

"Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Кассема Сулеймани", - утверждает источник в США.

Непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был поражен ЗРК Toр-M1.

Отмечается, что американская разведка уловила сигналы включения радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовал еще один инфракрасный взрыв.

На данный момент центральное командование ВС США отказалось комментировать данную информацию.

обломки ракеты
обломки ракеты

Читайте такжеАвиакатастрофа МАУ: Зеленский созвонился с лидерами Ирана, Британии, Швеции и АфганистанаНапомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться  от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.

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