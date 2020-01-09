Утрачена часть данных "черных ящиков" разбившегося в Иране Боинга МАУ

В Иране потерпел катастрофу самолет МАУ / Reuters

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится о том, что экипаж разбившегося в Иране украинского Боинга не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.

Вместе с тем, по данным иранских следователей, часть данных с "черных ящиков" самолета МАУ потеряна.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что оба "черных ящика" были найдены, однако они имеют различные повреждения.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Читайте такжеКрушение украинского самолета в Иране: в Сеть слили новое видео

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.