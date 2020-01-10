Украине предоставили доступ к черным ящикам самолета МАУ – Пристайко

Пристайко отметил намерения Ирана оказать помощь в расследовании причин авиакатастрофы / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета МАУ, который 8 января потерпел крушение в небе над Тегераном.

В рамках брифинга дипломат подчеркнул, что Иран оказывает абсолютное содействие в расследовании причин трагедии.

"Мы получили доступ к деталям самолета, до места падения. Полиция обеспечивает безопасность. Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам. Также мы получили доступ к записям диспетчеров с Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется", - сказал он.

Пристайко заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране.

"Украина не отбрасывает ни одну из версий. Наша главная задача - справедливо и беспристрастно выяснить причину трагедии… Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", - сказал он.

Читайте такжеBellingcat предоставила доказательства поражения ракетой самолета МАУ в ИранеГлава МИД добавил, что украинские специалисты принимают участие в расчистке территории.

"На месте проходят работы. На большой территории фрагменты самолета и фрагменты тел ... Наша команда не подтверждает зачистки территории ... Но это большая территория. Наша команда работает в месте, где упал самолет", - заявил он.

Напомним, журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).

Как ранее сообщалось, у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.