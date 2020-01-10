В НАТО рассказали, доверяют ли версии о сбитии украинского Боинга в Иране ракетой

Йенс Столтенберг / УНИАН

У стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.

С таким заявлением в пятницу, 10 января, выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил он в канун экстренного заседания совета глав МИД стран ЕС.

Столтенберг особо отметил, что вся ситуация с крушением буквально вопиет о необходимости тщательнейшего расследования и как можно более близкого сотрудничества в нем властей Ирана.

Напомним, ранее журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).