"Тепловой след ракет": источник раскрыл подробности катастрофы Боинга МАУ

В Иране потерпел катастрофу самолет МАУ / Reuters

Опубликовано новое свидетельство в поддержку версии о том, что самолет Международных авиалиний Украины в Иране был сбит ракетой.

В частности, по данным одного из высокопоставленных американских источников, перед крушением Боинга МАУ спутник разведки США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет.

Как передает американский канал ABC News, после того, как лайнер попал на иранские радары, ракеты класса "земля-воздух" были выпущены в сторону украинского самолета.

"Американский спутник фиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету", - сообщил неназванный американский представитель.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеНапомним, президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.