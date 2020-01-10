Иран позвал США расследовать крушение украинского Боинга

В Иране разбился Боинг МАУ / Reuters

В расследовании причин крушения Боинга Международных авиалиний Украины в Иране примут участие представители американской компании Boeing и Национального управления США по безопасности на транспорте.

Соответствующее уведомление было направлено американской стороне Ираном, передает агентство Reuters.

По данным NTSB, уже назначен уполномоченный представитель для расследования.

"Управление продолжает отслеживать ситуацию с крушением самолета и оценивать уровень своего участия в расследовании", − подчеркивается в заявлении NTSB.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеВ то же время в Boeing также выразили готовность оказать содействие ведомству в расследовании крушения лайнера МАУ в Тегеране.

Напомним, ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.