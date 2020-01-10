Bellingcat предоставила доказательства поражения ракетой самолета МАУ в Иране

Поражение самолета ракетой зафиксировала видеокамера / Фото: скриншот из видео

Международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

"Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752. Измеряя время, которой понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)", - на странице Bellingcat в Facebook.

/ Фото: Bellingcat

/ Фото: Bellingcat

/ Фото: Bellingcat

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Как писал Главред, по информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

Позже в Иране открестились от обвинений и опровергли сообщения американских СМИ о том, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.