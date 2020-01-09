Катастрофа самолета МАУ: в Иране открестились от обвинений и сообщили подробности взлета

самолет разбился в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

В Иране открестились от обвинений и опровергли сообщения американских СМИ о том, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране.

"Если ракета попадет в самолет, он будет свободно падать", - сказал Али Абедзаде.

Но, отметил он, после взлета самолет продолжал лететь на протяжении пяти минут.

Абедзаде сказал, что "пилот пытался вернуться в аэропорт, но потерпел неудачу. Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пытаться вернуться в аэропорт?" – задается вопросом глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По информации этого ведомства, самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился. Также иранская сторона сообщала, что Boeing развернулся, чтобы лететь обратно в аэропорт Тегерана, но экипаж самолета при этом не выходил на связь с диспетчерами.

Как писал Главред, по информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

"Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Кассема Сулеймани", - утверждает источник в США.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.